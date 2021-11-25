Türkiye’den Ermenistan’a ithalat yasağı gelecek yıl 1 Ocak’ta kaldırılacak mı?

Ermenistan basınında yer alan iddialara göre önümüzdeki aylarda Türkiye’den Ermenistan’a inşaat malzemelerin ardından da giyim, temizlik ürünleri, ayakkabı, kozmetik ve diğer ürünlerin ithalat yasağı kaldırılacak. Türk malı ithalatı yasağı 1 Ocak 2022’de sona erecek.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan’dan bu konuya açıklık getirmesini istendi ve hükümetin Türk mallarının ithalat yasağını kaldırmayı isteyip istemediğini soruldu. Bakan bu soruya cevaben şu sözleri dile getirdi:

“Tartışılıyor, bunu önlemek için her şeyi yapıyoruz. Yani Türk mallarına uygulanan yasağın uzatılmasının ekonomimize ve yerli üretimimize olumlu etkileri olduğunu ve olabileceğini düşünürsek, kamuoyuna normal bir analiz sunulacağına eminim.”

İktidarda olan Sivil Sözleşme Parti milletvekili ve Ermenistan Parlamentosu Ekonomik İşler Daimi Komitesi başkan yardımcısı Babken Tunyan’a göre, karar hükümet tarafından verilecek.

ERMENİ HABER AJANSI