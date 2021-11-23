Brüksel öncesi Soçi’de Putin, Aliyev, Paşinyan zirvesi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakan Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 26 Kasım’da Soçi’de biraraya gelecek

Görüşme, Rusya Devlet Başkanı’nın inisiyatifiyle gerçekleşecek.

Üç ülke liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021’de vardıkları anlaşmaların uygulanmasını ele almaları ve bölgede istikrarı güçlendirmek ve barışçıl bir yaşam tesis etmek için atılacak adımların ana hatlarını belirlemeleri planlanıyor.

Ticari, ekonomik ve ulaşımla ilgili bağlantılarının geliştirilmesine özel önem verileceği de belirtiliyor.

Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Paşinyan arasında ayrı görüşmeler de öngörülüyor.

Geçtiğimiz hafta Paşinyan ve Aliyev’in 15 Aralık’ta Brüksel’de görüşme konusunda anlaştığı açıklanmıştı. AB’nin Doğu Ortaklığı Zirvesi sırasında gerçekleşecek olan görüşme, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in telefon temasları sonrasında netleşmişti.

Bu gelişmenin ardından Rusya’nın da Brüksel’deki buluşma öncesinde bir zirve organize etmeye çalıştığı basına yansımıştı.

İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Rusya’nın inisiyatifiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes imzalandı ancak çözülmeyen pek çok konu gerilim yaratmaya devam ediyor.

Geçen hafta 16 Kasım’da yaşanan sınır çatışmalarında iki taraftan da kayıplar olmuş, Rusya’nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuştu.

Agos