Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan 14 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Başrahip Anuşyan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi.

Başrahip Tatul Anuşyan aynı zamanda Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Başrahip Anuşyan yaklaşık üç yıldır midesinde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekteydi.

Geçtiğimiz aylarda tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşanmış ancak son haftalarda tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Başrahip Anuşyan Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

1966 yılında doğan Anuşyan 2003 yılında rahiplik mertebesi aldı. Başrahip Anuşyan 2019 yılında Ruhani Kurul Başkanı oldu. Başrahip Anuşyan’ın Episkopos mertebesi alması için Ruhani Kurul, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin’e başvuruda bulunmuştu.

Uzun süre Feriköy Kilisesi Vaizliği görevini de yürüten Başrahip Anuşyan, Türkiye Ermeni toplumunun eğitim dünyasında görev almış, Patrikhane bünyesinde yayınlanan eserlere de emek vermişti.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, cenaze törenine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.

Agos, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve toplumuna başsağlığı diler.

Agos