SARA BARIN YÜKSELEN YILDIZ AVUKATLAR LİSTESİNDE

HYETERT – Feriköy Merametçiyan Okulu 1995-1996 ilk okul mezunlarından Sara BARIN, “izlenmesi gereken yükselen yıldız avukatlar” listesine girme başarısı gösterdi.

Uluslararası Hukuk Dünyasında en geçerli derecelendirmeleri yapan Chambers & Partners Kurumu her yıl dünya genelinde ülkelerin en iyi avukatlarını değerlendirip ilan eder. Bu yıl Sara Barın, “Uluslararası Enerji ve Altyapı Projeleri” konusundaki başarılı çalışmalarından dolayı İngiltere’de en yetenekli 3 avukattan biri olarak seçildi.

Duyuru, okulun sosyal medya hesabından yapıldı.