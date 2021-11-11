Ermenistan Dışişleri Bakanı Fransız mevkidaşı ile Karabağ’ı görüştü

10 Kasım’da çalışma ziyareti için Paris’te bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fransız mevkidası Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na göre, Bakanlar Mirzoyan ile Le Drian, Ermeni-Fransız özel ilişkilerinin daha da derinleştirilmesiyle ilgili konuları ele aldılar ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da geliştirme konusundaki ilgilerini yeniden teyit ettiler.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Ermenistan ve Fransa Dışişleri Bakanları, Dağlık Karabağ sorununa dair birçok konuyu konuştu.

Ararat Mirzoyan, ihtilafın kapsamlı ve kalıcı çözümünün ancak AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının yetkisi altında barışçıl müzakerelerle mümkün olabileceğini vurguladı.

44 günlük Artsakh savaşının yol açtığı insani sorunlara da değinildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ermeni savaş esirlerinin ve diğer tutsakların ön koşul olmaksızın ve hızlı bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesinin yanı sıra Azerbaycan kontrolündeki Artsakh topraklarındaki Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının korunması gereğini de vurguladı.

Ararat Mirzoyan, Ermenistan ve Ermeni halkının, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı saldırılarında Fransız hükümeti ve parlamentosunun tutumunu ve attıkları adımları çok takdir ettiğini kaydetti.

Görüşmede Mirzoyan, Fransız tarafına koronavirüs salgınyla mücadele kapsamında desteğinden dolayı da teşekkür etti.

ERMENİ HABER AJANSI