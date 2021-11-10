BEYKOZ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 10 Kasım 2021, Çarşamba, saat 14:00’da, Patrikhane’de, Din Görevlisi Peder Husig Hergelyan ve Başkan Varujan Mağakyan önderliğindeki Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi’nin Vakfı Yönetim Kurulu temsilcilerini kabul etti.

Ziyaretçiler, Patrik Hazretleri’ni, 27 Kasım 2021, Cumartesi günkü geleneksel kutlamalara davet ettiler. Kilisede, pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır tören gerçekleşmemişti ve kilisede S. Badarak sunulması için yıllık kutlama iyi bir vesile olacaktı. Onlar, Patrik Hazretleri’ne faaliyetleri hakkında bilgiler sundular. Bu vesileyle, kilisede rutubet nedeniyle ufak çapta yenileme çalışmalarının gerçekleştiğini belirttiler.

Patrik Hazretleri, aktarılan bilgileri dinledi ve Beykoz Kilisesi’nin uzun bir süre sora yeniden açılacak olmasından dolayı memnuniyetini belirtti. Ruhani Önderimiz aynı zamanda kilisenin yaptığı yardımlara da değindi ve ziyaretçilere başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/