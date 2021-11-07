Kıbrıs’ta Ekim Devrimi 104’üncü yıl etkinliği

Devrimci Komünist Birlik’in Ekim Devrimi’nin 104’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlediği “Yeni Ekimlere Doğru Devrimci Mücadele” etkinliği, Kıbrıs’ta hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların katılımıyla yapıldı.

Devrimci Komünist Birlik’in düzenlediği Ekim Devrimi’nin 104’üncü yıldönümü etkinliği dün akşam Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda yapıldı.

Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Kıbrıslı Rum izleyicilerin de katıldığı etkinlikte Polit Strum’un hazırladığı, BSM tarafından Türkçeleştirilen “Komünistler Rusya’yı nasıl kurtardı” isimli belgesel gösterildi.

Belgeselin ardından yapılan “Yeni Ekimlere Doğru Devrimci Mücadele” panelinde Türkiye’den online katılan Mücadele Birliği temsilcisi Muhammet Hizmetçi konuştu. Hizmetçi, Ekim Devrimi’ni hazırlayan koşulları, Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin işçi sınıfı içerisinde yürüttükleri çalışmaları ve Lenin’in bu mücadeledeki özel önemine değindi.

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Yeniden örgütlenme

Hizmetçi’nin ardından Kıbrıs’ın güneyinde örgütlenen Marksist-Leninist internet sitesi Nea Skepsi’nin (Yeni Düşünce) kurucu üyesi Christos Kourtellaris neden Marksist-Leninist bir web sitesi oluşturma ihtiyacı duyduklarını anlattı. Ülkedeki siyasal ve ekonomik sorunlara sınıf temelli Marksist bakış açısı getiren bir odağa ihtiyaç duyulduğunu belirten Kourtellaris, Nea Skepsi’nin bu alandaki ihtiyacı gidermeye çalıştığını aktardı.

Bugün Kıbrıs işçi sınıfının sığınacak bir barınağının ve öncü siyasi rehberliğinin olmadığına vurgu yapan Kourtellaris, işçilerin, işsizlerin ve yoksul çiftçilerin hayatta kalmak için mücadele ettiklerini aktarak şöyle dedi:

“Kıbrıslı komünistler harekete geçmeli. Öncelikle, her şeye rağmen kendini komünist olarak gören bizler bir araya gelmeli ve yeniden örgütlenmeliyiz. Ama birleşmeden, birleşmek için, önce çizgilerimizi ayırmalı ve netleştirmeliyiz, aksi takdirde birleşmemiz eklektik ve işçi sınıfının çıkarları için tehlikeli olur. Ülkemizdeki komünist hareketin bu yeniden örgütlenmesini ait olduğumuz işçi sınıfına, çocuklarımıza, tarihe, Papaioannou ve Kavazoğlu gibi işçi sınıfımızın komünist kahramanlarına bir borç olarak yerine getirmeliyiz. Bu yüzyılın halk ayaklanmaları yüzyılı olacağını tahmin ediyoruz ve bunların merkezinde biz olmalıyız.”

Sınıfsız, savaşsız

Paneldeki son konuşmayı Devrimci Komünist Birlik temsilcisi Yusuf Alkım yaptı. Alkım, Ekim Devriminin, insanlığın çağlar boyunca özlemini çektiği sınıfsız, savaşsız, tüm insanların kardeş olduğu sosyalist, komünist toplum idealini hayata geçirmek üzere gerçekleştirilen bir devrim olduğuna dikkat çekti.

Alkım, Ekim 1920’lerin başından itibaren bunun Kıbrıs’a da yansıdığını ve 1926’da Kıbrıs Komünist Partisi’nin (KKP) kuruluşunu sağladığını belirtti.

Alkım, “Kıbrıs devrimci komünistlerinin görevi bir yandan önümüzdeki süreçte kaçınılmaz olarak yükselecek olan sınıfsal çelişkileri ve toplumsal hareketlenmeleri doğru siyasi bir çizgiye oturtabilecek devrimci siyasal örgütlülüğü yılmadan, sabırla kurmak, diğer yandan da hem Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs (ve olası Yunanistan) Birleşik Devrimi’nin özneleriyle, hem de en geniş çapta dünya devrimci güçleri ile enternasyonal bağları güçlendirmek olmalıdır” diye konuştu.

Temsilcilerin konuşmaların ardından izleyicilerin soru ve yorumları ile katılımcı bir söyleşi gerçekleştirildi. Konuşmalarda özellikle Nea Skepsi ve DKB’nin ortak çalışmalarını artırması ve birleşik bir devrimci örgütlenmenin oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

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100. YILINDA EKİM DEVRİMİ SÖYLEŞİ DİZİSİ

1- 1917 Devrimi’ne Giderken Çarlık Rusyası

2- 1917 Şubat Devrimi

3- Şubat’tan Ekim’e Devrimin Yılı

4- 1917: Devrimler Tarihindeki Yeri ve Ekim/Şubat İlişkisi

5- 1917’ye Giderken Rusya’da Siyasal Düşünce ve Tartışmalar

6- 1917, 100 yıldır Nasıl Anlatıldı?

7- 1917 ve Karşı Devrim

8- 1917 ve Devrimin Mekanları

(NÖ)

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