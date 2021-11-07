Haşim Usta’nın mucize oyuncakları

Haşim Süzme, minikleri mutlu edebilmek için ter döküyor. Çocuklara kendi oyuncaklarını yapma fırsatı sunuyor. Bir de hayali var: Köylere sanatını götürmek.

Batuhan SERİM

Antalya’da ahşap pencereli 50 metrekarelik bir atölyeden gelen sesler, teknolojinin oyuncakları yutmasına izin vermek istemeyen 75 yaşındaki Haşim Süzme’ye ait. Çevresindeki neredeyse herkesin, ‘Haşim usta’ diyerek seslendiği Süzme, küçüklüğünden beri yaptığı uçurtmalarla çevresine nam salan biri. Kastamonu’da ilkokuldayken öğretmeninin teşvikiyle okulun kırılan trampet bagetlerini onardı, daha sonra kırılan oyuncakları tamir etmeye başladı. Babası minik Haşim’i, İstanbul’da bir oyuncak yapımcısının yanına verdi ve arkası geldi.

USTALARINI GEÇTİ

‘Haşim Usta’, SÖZCÜ HaftaSonu’na konuştu: “Öğretmenim ‘Sen yaparsın bagetleri’ dedi, o gün bugündür ahşapla ilgileniyorum. Bizim mahallede Ermeni ustalar vardı, kızak yaparlardı. Bir süre sonra onların kızaklarından daha iyisini yapıp satmaya başladım, para kazandım. Ondan sonra kendimi ilerleterek kasabanın en iyi uçurtmalarını yapmaya başladım.”

PANDEMİDE İLGİ ARTTI

“Çocukların ilgisinde azalma değil aksine, 2-3 senedir artış görüyorum. Dükkanıma geleni de boş çevirmem; atölyeye bir çocuk gelmişse mutlaka bir oyuncak hediye ederim. Her yıl 1200-1300 çocuğa oyuncak hediye ediyorum. En büyük hayalim, bir kamyon aletle köy okullarına gideceğim. Oradaki çocuklara bir şeyler öğreteceğim. Antalya İl Eğitim Müdürlüğü’ne, Belediye’ye söyledim ama izin çıkmadı.”

Bakanlıktan onaylı sanatçı

“Eskiye dayalı oyuncaklar yapıyorum. Cambazlar, bilye oyunları, çok çeşitli Anadolu uçurtmaları… Bunları tespit edip Kültür Bakanlığı’na bilgilerini veriyorum. Bakanlık da bana ‘Geleneksel El Sanatçısı’ unvanını verdi.”

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/hasim-ustanin-mucize-oyuncaklari/