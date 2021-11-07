Fransız din adamları kilisedeki tacizler için diz çökerek af diledi

Fransa’da Katolik kilisesinin üst düzey isimleri, Lourdes Bazilikası’nda diz çökerek on yıllarca süren çocuk tacizlerinde kilisenin sorumluluğunu kabul etti ve af diledi.

Fakat kurbanlardan bazıları af dilemenin ötesinde tazminat planının detayları ve kilisede kapsamlı reform taleplerini sürdürdü.

Hristiyanlar için bir hac yeri olan Lurdes’da bir araya gelen 120 başpiskopos, piskopos ve din adamı ağlayan bir çocuğun başını temsil eden heykelin fotosunun açılışına katıldı.

Kurbanların talebi üzerine ruhban sınıfına mensup kişiler seremoni sırasında dini kıyafetlerini giymedi.

Kilisedeki taciz kurbanlarından birinin çektiği fotoğrafın bulunduğu duvar kurbanlar için bir “anma noktası” olacak.

Cumartesi günü yapılan törende konuşan Fransa Piskopos Konferansı sözcüsü Hugues de Woillemont “Lourdes’daki bu noktayı şiddet, drama ve saldırılara görsel bir tanık olarak işaretlemek istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Törenden bir gün önce Fransız piskoposların yıllık toplantısında yapılan oylama ile binlerce çocuğun uğradığı cinsel tacizlerde kilisenin “kurumsal sorumluluğu” olduğu kabul edilmişti.

1950’lere kadar giden ve 216 bin reşit olmayan çocuğu etkileyen skandallar bir ay önce yayınlanan bağımsız bir raporla teyit edilmişti.

Fransız Piskopos Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort kilisenin istismarların sistemik hale gelmesine de izin verdiğinin kabul edildiğini vurguladı.

Kurbanlardan biri olan Veronique Garnier seremoniden etkilendiğini belirterek adaletin yerini bulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Fakat kendisi de bir istismar kurbanı olan rahip Jean-Marie Delbos burada edilen tövbenin sahte olduğunu savunarak kendisini taciz eden rahibin cezalandırılarak rahiplikten çıkarılmasını istedi.

Euronews