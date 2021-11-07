Ankara’da Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli tarihi binaları arasında yer alan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı doğal dokusunu koruyarak restore edecek .

Başkent tarihinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli tarihi binaları arasında bulunan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın restorasyon çalışmaları için harekete geçti.

1923 yılında inşasına başlanan ve 1929 yılında tamamlanan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı dokusuna uygun olarak restore edecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları’nın görüş ve önerilerini alarak yenileme çalışmalarını başlatacak.

Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere gıda desteği sağlayan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı baştan aşağı yenileyecek olan Büyükşehir Belediyesi, planını İsviçreli bir mimarın, inşaatını da Rum ustaların yaptığı konağı aslına uygun olarak restore edecek.

Mehmet Atak’ın kızı Andaç Atak tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilen Cumhuriyet dönemine ışık tutan tarihi konağı yeniden ayağa kaldırmayı amaçladıklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, restorasyon çalışmaları öncesinde STK’ların görüş ve önerilerini de dikkate alacaklarını söyledi.

BAŞKENT TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

STK temsilcileriyle konağı ziyaret eden Ödemiş, proje çalışmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Hallaçlı Konağı, kentteki yapı stokunun kırsaldaki ilk ve tek örneği diyebiliriz. Andaç Hanım tarafından belediyemize hibe edilen konağın yenilenmesi için proje çalışmalarımıza başladık. Konağın işlevlendirilmesine yönelik arayış toplantılarımız da devam ediyor. Bunun için de üniversiteler, meslek odaları, STK’lar ve ilgili daire başkanlıklarımızla değerlendirmeler yaparak konağın bulunduğu bölgede hem geçmişteki özgün yapısını koruyarak hem de o kimliğini sürdürülebilir kılabilmek için işlevlendirmeyi düşünüyoruz. Hallaçlı Mehmet Ağa, konakta bulunan fırında ekmek yaparak Sakarya Muhaberesi’nde kahramanca savaşan Mehmetçiklerimizin tüm ihtiyaçlarını bu konakta karşılamış. Böylesine önemli tarihsel bir geçmişi var bu konağın.”

Tarihi öneme sahip konağı Başkent turizmine kazandırmayı da amaçladıklarını belirten Ödemiş, “Belediye olarak Ankara’da ve ilçelerimizde bulunan tüm tarihi kimliğe sahip yapılarımızın korunması, gelecek nesillere aktarılması, kentimizin hafızasında yer tutması için ciddi bir sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Restorasyon çalışmalarını tamamlayarak konağı hem Hallaçlı bölgesinde yaşayan hemşehrilerimiz hem de Ankara’da bulunan hemşehrilerimizin kullanabileceği, vakitlerini geçirebileceği nitelikli bir alan haline dönüştürmeyi ve turizme kazandırmayı istiyoruz” dedi.

KENT TARİHİ İÇİN DE ORTAK AKIL ANLAYIŞI

Ulusal Mimarlık Dönemi’nin belirgin özelliklerini taşıyan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı, ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla gün yüzüne çıkarmayı ilke edinen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıkılmaya yüz tutmuş konağın bir yandan yenileme, röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri devam ederken bir yandan da projesinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi için paydaşlarıyla iş birliği yapıyor.

Kültür Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Hallaçlı Mahalle Muhtarı Veysel Solak, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Ankara Temsilcisi Faruk Soydemir, Hallaçlı Konağı Bağışçısı Andaç Atak, Türkiye Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Müge Bahçeci ile konağı ziyaret ederek çalışmaların sonraki aşamalarının belirlenmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği Başkanı Dr. Müge Bahçeci, projeye dahil edilmelerinden duydukları memnuniyeti, “Belediyenin konağın röleve ve restorasyon projelerini ihale etme sürecinde biz belediyeye danışmanlık desteği verdik. Bizlerle yapılan toplantıda buranın nasıl işlevlendirilmesine dair fikirler verdik.Bu sürece hem üniversite adına hem de derneğimiz adına katkı vermekten çok memnunuz” sözleriyle dile getirdi.

Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Bizler buradan gelip geçerken çevre mahallelerden yetenekli çocuklarla birlikte konakta kültür sanat etkinlikleri yapmayı hayal ederdik. Ben bir sanatçı olarak tabii ki gönlüm burada kültür sanat faaliyetlerinin yapılmasından yana. Eğer bu yönde bir karar alınırsa mahallede eğitim, kadınlarla etkinlikler, çocuklarla sanat faaliyetleri ile müzik dinletilerinde gönüllü olarak görev almak üzere çalışacağız. Bu yüzden de çok hevesli ve heyecanlıyız. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

Konağı gezerek incelemelerde bulunan Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Ankara Temsilcisi Faruk Soydemir de “Ankara’daki kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bu yapı da tam da özel olanlardan bir tanesi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki çabasını tebrik ediyorum. Buranın restore edildikten sonra kültür merkezi niteliğindeki işlevlendirilmesinde yarar görüyorum. Çocuk, genç ve yaşlılar için müzik odası, atölye vb. şekilde kazandırılması faydalı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi