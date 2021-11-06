Ekümenik Patrik hastaneden taburcu edildi

HYETERT – Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, Twitter hesabından dün yaptığı bir paylaşımla Ekümenik Patrik Bartholomeos’un Mount Sinai Hastanesi’nden sağlıkla taburcu edildiğini duyurdu.

We thank God that His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew has just been released from @MountSinaiNYC hospital in good health and in good spirits. pic.twitter.com/MqjpUv2elK — Elpidophoros (@Elpidophoros) November 5, 2021

Patrik ABD’ye hasta geldi ve sağlıklı ayrılıyor

Başpiskoposa göre, Ekümenik Patriğin kısa bir süre önce Washington’da hastaneye kaldırılmasından sonra, olası bir kalp sorununa dair belirtiler olduğu için daha fazla inceleme yapılması gerektiği belirlendi.

“Ekümenik Patriğin kalbinde bir sorun olduğu şüphesi, Washington’da yaptığı tıbbi testlerden kaynaklandı. Elbette Patrik’in klinik tablosu doktorları etkiledi, çünkü Patrik Bartholomeos’un gücü ve iradesi sayesinde başarıyla tamamlanan tüm bu programa dayanabilmesi inanılmaz. Muayene sonuçlarını buradaki mükemmel doktorlara gönderdik ve sonunda operasyon yapıldı. Yunanlılar olarak doktorlarımız ile ayrıca gurur duyuyoruz. Patrik ABD’ye hasta geldi ve sağlıklı ayrılıyor” diye vurguladı Başpiskopos Elpidophoros.

Ekümenik Patrik ile ilgilenen sağlık ekibinin başında bulunan doktor George Dangas, bu müdahaleyi açık kalp ameliyatı olmadan gerçekleştirebilecek tek doktordu. Dr. Dangas, operasyon boyunca Patriğin, doktorlarla manevi konular hakkında konuşup, dini konular hakkında sorulan soruları yanıtladığını, herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini vurguladı, ‘O çok iyiydi ve şimdi daha da iyi’ dedi.

EPT1 kanalında yayınlanan haber programında, Patrik Bartholomeos sağlık durumunun iyi olduğunu, bu vesile ile tanıştığı gurbetçi doktorları tanımaktan duyduğu memnuniyeti dil getirdi. Allah’ın yardımı ve lütfu ile rahatsızlığının zamanında tesbit edildiğini ve müdahale ettiğini söyleyen Patrik, Pazar günü öğlenden sonra geçici olarak ayrıldığı görevini devralmak üzere İstanbul’a döneceğini açıkladı.

Patrik Hazretleri’nin Pazar günü ABD’den ayrılması bekleniyor

Ekümenik Patriğin Pazar günü Amerika’dan ayrılması ve İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Patrik Hazretlerine dönüş yolculuğunda Mount Sinai Hastanesi Aritmi Bölümü Başkanı Dr. George Syros da eşlik edecek.

Kaynak: Orthodox Times & Greek News USA