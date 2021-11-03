Ekümenik Patrik anjiyo için tekrar hastanede

HYETERT – Ekümenik Patrik Bartholomeos’un Manhattan’daki Mount Sinai Hastanesi’ne yatırılması bekleniyor.

Amerika Başpiskoposluğu tarafından yapılan duyuruya göre, yapılan muayeneler ve doktorlarla yapılan istişareler sonrasında, Patrik Hazretleri’nin stent yerleştirme ihtiyacını değerlendirmek üzere anjiyo yapılması gerekli görüldü.

23 Ekim tarihinde başlayan ve 12 gün süren Amerika ziyaretinin 03 Kasım günü sona ermesi ve Kadasetli Patrik Bartholomeos Hazretleri’nin yurda dönmesi bekleniyordu.