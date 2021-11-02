Vatikan Arşivi Araştırmalarının Türkiye ve Türk Tarihçiliği İçin Önemi

HYETERT – Türkiye’nin Vatikan eski Başkonsolosu, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Batı Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, 05 Kasım Cuma günü saat 15.00’da Vatikan Arşiv Uzmanı, Tarihçi, Araştırmacı, Yazar Dr. Rinaldo Marmara’yı konuk ediyor.

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ve yakın zaman önce ‘Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru’ adlı belgeli katalog eseri yayınlanan Dr. Rinaldo Marmara, Vatikan arşivi araştırmalarının Türkiye ve Türk Tarihçiliği için önemi üzerine konuşacaklar.

Etkinlik dili Türkçedir. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Batı Araştırmaları Merkezi’nin Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak.