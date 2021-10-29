Ermenistan’ın yeni milli havayolu şirketi Flyone Armenia, İstanbul’a da uçuşlar gerçekleştirecek

Ermenistan pazarına yeni bir havayolu şirketi giriyor. Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi, Flyone Armenia’ya hava operatörü sertifikası verdi.

Havayolu şirketi, Flyone Armenia’nın, milli operatör olduğunu ve ilk uçuşlarına yakında başlayacağını belirtti.

Havayolu şirketinin genel müdürü Mirça Maleka “Şu anda satışları başlatma aşamasındayız, Flyone Armenia’nın ilk uçuşlarının lansmanı için aktif olarak hazırlanıyoruz. Yolcuları uçaklarımızda görmek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şirket, Yerevan Havalimanı’ndan Moskova, Tahran, Lyon, Kutaisi, Şam, Krasnodar, Paris, İstanbul ve Tel Aviv’e uçuşlar gerçekleştirecek.

Flyone Armenia, Airbus A320 uçakları ile uçuş gerçekleştirecek.

ERMENİ HABER AJANSI