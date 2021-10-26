ABD Başkanı Biden, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Beyaz Saray’da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Dildar Baykan Atalay, Kasım İler

Patrik Bartholomeos, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Beyaz Saray’daki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Patrik Bartholomeos, Biden ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Papa Franciscus, İngiliz Kilisesinin Başpiskoposluğu, Müslüman ve Yahudi dini liderler ile tüm dünyada herkesin aşı olmasını sağlamak için bir girişim başlattığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkan Biden da bu girişimi büyük bir memnuniyetle karşıladı.” ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Blinken’le dini azınlıkların durumunu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’yi ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile dini azınlıkların durumunu ve Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun açılmasını görüştü.

2009’dan sonra ilk kez ABD’ye ziyaret gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, Washington’daki resmi temasları kapsamında Blinken ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Blinken, Bartholomeos ile görüşmekten onur duyduğunu kaydetti.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden’ın, başkan yardımcısı olduğu yıllarda Bartholomeos ile İstanbul’da bir araya geldiğini hatırlatarak “ABD, din özgürlüğü ilkesini güçlü bir şekilde savunuyor, dış politikamızda ilkemize bağlıyız ve elbette kendi ülkemizde de buna bağlıyız.” dedi

Bartholomeos ise “İstanbul’daki tarihi makamımızda hayatta kalma mücadelesi verirken, Ekümenik Taht’a ve korumaya çalıştığımız onun fikir ve değerlerine verdiği daimi destek için ABD yönetimine minnettarız.” diye konuştu.

Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken’ın, Bartholomeos ile ABD’nin dünya çapında din özgürlüğünü destekleme taahhüdünü ve dünya çapındaki Ortodoks Hıristiyan toplumuyla ortak kaygıları ele aldığını kaydetti.

Price, “Bakan Blinken, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasının Biden yönetimi için bir öncelik olmaya devam ettiğini yineledi. Ayrıca iklim krizini acilen ele alma zorunluluğunu da görüştüler.” ifadelerini kullandı.

AA