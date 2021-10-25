Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Mercan’dan Fener Rum Patriği Bartholomeos onuruna kahvaltı

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD’yi ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyet onuruna Büyükelçilik rezidansında kahvaltı verdi.

Hakan Çopur

2009’dan sonra ilk kez ABD’ye ziyaret gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, Washington’daki resmi temaslarına Büyükelçi Mercan’ın onuruna verdiği kahvaltı ile başladı.

Rahatsızlığı sebebiyle geceyi Washington’daki bir hastanede geçiren Patrik Bartholomeos, yerel saatle sabah hastaneden çıktıktan sonra Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği rezidansına geldi.

Büyükelçi Mercan tarafından verilen kahvaltıya katılan Bartholomeos ve beraberindeki heyetin yanı sıra sınırlı sayıda davetli de organizasyonda yer aldı.

Konuklara selamlama konuşması yapan Büyükelçi Mercan, Bartholomeos’u ağırlamaktan büyük gurur duyduğunun altını çizerek, “Tüm dünyada anlayış ve barışa dayalı iş birliğinin güçlü bir savunucusu oldunuz. Küresel sorunlara yaptığınız büyük katkılar dikkate değer.” yorumunda bulundu.

Bartholomeos’un çabalarının daha iyi bir dünya ümitlerini diri tuttuğunu kaydeden Mercan, “Diplomasi, insanları bir araya getirmek için hizmet ettiğinde çok kuvvetli bir araçtır. Türkiye ve Yunanistan’ın bunun güzel bir örneği olduğunu düşüyorum.” dedi.

Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde birtakım sorunların da olduğunu vurgulayan Mercan, “Yunanistan ile diyaloğumuzu ilerletmekten memnuniyet duyarız.” diye konuştu.

Mercan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geliştirilmesinde Patrik Bartholomeos’un da önemli rolü olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’nin işleri olduğu gibi sürdürmekten kaybedecek bir şeyi yoktur ancak herkesin iş birliği ve diyalog ortamından elde edeceği bir kazanç vardır.” ifadesini kullandı.

Patrik’ten “köprüler tesis edelim” mesajı

Patrik Bartholomeos ise Mercan ile tanışıklığının çok eskilere dayandığını belirterek, “Şahsınızın ABD gibi son derece önemli bir devlete büyükelçi atanmış olmasını çok anlamlı buluyoruz.” ifadesini kullandı.

12 yıl aradan sonra ABD’de 2 milyonu aşan cemaatiyle bir araya gelmenin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğinin altını çizen Patrik Bartholomeos, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Din adamlarının ve diplomatların halklarını ve kimliklerini ve buluşmaları, tanışmaları ve yakınlaşmaları amacıyla köprüler tesis etmek gibi ortak bir misyonları olduğuna inanmaktayız. Dolayısıyla tüm insanlığı barışa ve istikrara olan özlemini gidermek için sorumluluk sahiplerinin de bir arada çalışmalarını zaruret olarak değerlendirmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle anlamlı kardeşliğimiz, misafirperverliğiniz ve samimiyetiniz için şahsımız ve refakatimizdekiler adına teşekkürlerimizi sunuyor, icra ettiğiniz önemli görevinizde başarılar diliyoruz.”

Kahvaltının ardından kendisine hediye takdim edilen Bartholomeos, daha sonra rezidanstaki ziyaretçi defterini imzaladı.

Büyükelçi Mercan ile Patrik Bartholomeos, programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bartholomeos’un bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

AA