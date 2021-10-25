Sovyet haritaları

Uzmanlar, Putin’in Sovyet haritaları hakkındaki açıklamasını, açık bir mesaj olarak görüyor

Siyaset bilimci Benyamin Poğosyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sınır sorununun nihai çözümünün, Rusya’nın katılımı olmadan imkânsız olduğu yönündeki sözlerini açık bir mesaj olarak değerlendiriyor․

Batı’nın gösterdiği ilgiye ve yapılan açıklamalara gelince, siyaset bilimciye göre bunlar devam edebilir, toplantılar olabilir ama gerçek sonuçları beklemek zor.

“Batı’nın burada temsil edilmek istediği ve bazı süreçlere katılmaya çalışacağı açık.

Ancak Batı’nın katılımıyla süreçlerde ne ölçüde somut kararlar alınacağından emin değilim”,- diyor analist.

Rusya Devlet Başkanı “Valdai” kulübünde yaptığı açıklamada, en önemli şeyin nihayet sınırdaki durumu çözmek olduğunu, Rus tarafının katılımı olmadan bunu yapmanın imkânsız olduğunu söyledi.

“Çok basit, pragmatik bir şey var.

Sovyetler Birliği’nde Sovyet cumhuriyetleri arasındaki sınırın nasıl geçtiğini gösteren haritalar, Rus ordusunun karargâhında bulunuyor.

Bu belgelere dayanarak, her iki taraf da sessizce oturmalı ve görüşmelidir.

Orada da uzlaşma gerektiren şeyler var. Mümkün mü, değil mi?

Mümkündür!”

Ulusal Bilimler Akademisi fahri doktoru haritacı Ruben Galçıyan “Radiolur” ile yaptığı röportajda, Sovyet döneminde birkaç kez sınır belirleme çalışmaları yapıldığını, farklı bölgelerin haritalarının birbirinden oldukça farklı olduğunu söyledi.

Ona göre 1920’lerde Kızıl Kürdistan’ı oluşturma bahanesiyle Ermenistan’dan alınan ve daha sonra Azerbaycan’a verilen Ermenistan içindeki topraklar da dâhil olmak üzere bir grup Sovyet haritası çizilmiştir.

Haritacı, bu haritalarda yerleşim bölgeleri olmadığını vurguluyor.

“26-27’de büyük Sovyet ansiklopedisinde ve Ermenistan’da o zamanın Genelkurmay haritalarına dayanan haritaların yayınlandığını da söylemeliyim.

Bütün bu topraklar, göl vb., hepsi Ermenistan topraklarında. ”

Haritacı, 1930’ların sonlarında, Kızıl Kürdistan’ı oluşturma bahanesiyle Ermenistan’ın bazı bölgelerinin, Ermenistan halkının iradesine karşı Azerbaycan’a geçtiğini belirtiyor.

“Bugün elimizdeki Sovyet haritalarında veya Genelkurmay’ın son haritalarında o topraklar Azerbaycan topraklarında bulunuyor.

Yani 80’li yıllarda yayınlanan en son Sovyet haritalarına göre Azerbaycan’a verilen bölgeler, karayollarımız üzerinde bulunuyor.

Bu haritalar Ermeniler açısından hiç de kabul edilebilir bir şey değil”,- dedi Galçıyan.

Galçıyan’a göre, 80’lerin haritaları tartışmalıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu