Rekor gaz rezervleri

Gazprom, Ermenistan da dâhil olmak üzere, yeraltı depolama tesislerinde rekor gaz rezervleri oluşturacak

Gazprom, kullanılmış hacimleri yenilemek ve tarihsel olarak rekor düzeyde bir operasyonel rezerv oluşturmak için gaz depolamaya devam ediyor.

Belarus ve Ermenistan topraklarındaki yeraltı gaz rezervleri dikkate alındığında, gaz rezervi 73.824 milyar metreküp olacak.

Gazprom, 2021’in ilk dokuz buçuk ayında 399,4 milyar metreküp gaz ürettiğini söyledi (2020’den %16,6 daha fazla).

Yurt içi arz %16,6 artarken, uzak ülkelere yapılan ihracat %13,1 (152,2 milyar metreküpe kadar) arttı.

“Gazprom” şirketlerine çalışmaları zamanında tamamlamaları, sonbahar-kış operasyonuna hazır olmaları, üretim tesislerinin güvenilir ve kesintisiz çalışmasını sağlamaları talimatı verildi.

Ermenistan Kamu Radyosu