Paşinyan: Ermenistan’da profesyonel bir ordu oluşturmak yolundan ilerleyeceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Parlamento’da daimi komisyonlarının oturumunda Ermenistan’ın her yıl sınır koruma işlevini daha fazla sınır birlikleri aracılığıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2022 savunma bütçesi, 2021 planından %11 daha fazla, yani 345 milyar dramdan fazla. Ermenistan’da profesyonel bir ordu oluşturmak yolundan ilerlemeye devam edeceğiz, ancak bunu dikkatli adımlarla, askerlik hizmetinin çekiciliğini artırarak, subayların ve subay hizmeti imajını geliştirerek, Ermeni savunma doktrinini geliştirerek ve iyileştirerek sorunsuz bir şekilde yapacağız.”

Başbakan yeni güvenlik ortamında ülke sınırlarının korunmasının öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından, özellikle Sotk-Khoznavar bölgesinden çekilme sürecinin başlatılmasının, iki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmalarının bu sorunu çözmek için uygun koşullar yaratacağını vurguladı.

Ülkenin savunma stratejisine gelince, hükümetin programında, barışsever herhangi bir devlet gibi Ermenistan’ın da silahlı kuvvetlerini saldırmak için değil savunmak için geliştireceğini belirterek Paşinyan, “Ermenistan’ın toprakları fethetme niyeti yok” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI