Paşinyan: Bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılması Ermenistan’ın ekonomik yapısını değiştirebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılması Ermenistan ekonomisinin içeriğini ve yapısını niteliksel olarak değiştirebileceğine inanıyor.

Ermenistan Parlamentosu’nda konuşan Paşinyan, güvenlik sisteminin geliştirilmesi açısından sadece ordunun savunma yeteneklerinin modernizasyonunun değil, aynı zamanda Ermenistan çevresinde elverişli bir dış ortamın yaratılmasını, Ermenistan, Artsakh ve bölge için barışçıl bir kalkınma dönemi açma gündeminin tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Paşinyan “Bunu, bölgemizdeki düşmanlık atmosferini aşarak, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlık görüşmelerini Dağlık Karabağ sorununu çözmek için yeniden başlatarak ve bölgesel ekonomik ve ulaşım bağlantıları açılarak görüyoruz. ” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI