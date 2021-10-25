Mısır’da 4 yıllık OHAL sona erdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, ülkede ‘istikrar ve güvenliğin’ sağlandığını belirterek, 4 yıldır devam eden olağanüstü hali (OHAL) bitirdiğini açıkladı.

Mısır’da IŞİD tarafından düzenlenen ve 45 Kıpti Hristiyan’ın öldürüldüğü saldırının ardından Nisan 2017’den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) sona erdi.

Facebook hesabından açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, “Ülkenin büyük insanları ve sadık adamları sayesinde Mısır bölgede bir güvenlik ve istikrar vahası. Bu nedenle, yıllar sonra ilk kez ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasını iptal etmeye karar verdim” dedi. (MA)

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