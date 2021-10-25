Azerbaycan, egemenliğini kaybetti

Azerbaycan, egemenliğini kaybetti, Erdoğan, Azerbaycan’da Aliyev’den daha fazla imkâna sahip

“Duygusallık, genel ruh halindeki durumu değiştirmede önemli bir rol oynayabilir ve oynar.

Aslında hiçbir sorunu çözemeyeceğiz, çünkü özellikle kaynak gerçeğini hesaba katarsak, düşman da bizimle birlikte güçlenecektir.

Doğal olarak Türkiye ve Azerbaycan’ın kaynakları daha fazla, fakat sonsuz değiller.

Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin bugün hangi kaynaklara sahip olduğunu ve çeşitli eylemlerinde ne ölçüde blöf yaptığını anlamamız gerekiyor.

Örneğin, Azerbaycan’ın askeri harcamalarını 500 milyon dolar artırması, sadece bir artış değil, Azerbaycan’ın 44 günlük savaşta yaşadığı büyük kayıpları veya bunun bir kısmını telafi etmesi demektir.

Demek ki şeytan o kadar da korkunç değil”,- dedi “Vatan” partisi üyesi, İran uzmanı Vardan Voskanyan.

Azerbaycan’ın iç sorunlarına da değinen Voskanyan, ülke içindeki tüm sorunların Artsakh’la ilgili olduğu ve Artsakh sorununun çözülmesinden sonra tüm bu sorunların kendiliğinden çözüleceği fikrinin hâkim olduğunu, bunun ise gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

“Örneğin, Artsakh sorunu çözüldüğünde Taliş dili hakları sorununun çözüleceği söylendi.

Şimdi bu konu orada ciddi bir şekilde tartışılıyor.

Karabağ sorununu çözdüysek neden en azından dilsel özerkliğimiz sorunu çözülmüyor diyorlar.

O zamanlar ortalama bir Ermeni, büyük toprakları kurtardıysak, o topraklardan en az bir varil balın bize ulaşması gerektiğini düşünüyordu.

Ulaşmadığı durumda, savaşın sonuçları adaletsiz bir şekilde dağıtılmıştır. Azerbaycan’da da durum aynı.

İnsanlar Şuşi’nin özgürleşmesi durumunda bundan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorlar ki bu mevcut değil”,- dedi Voskanyan.

Azerbaycan’ın savaştan sonra egemenliğini kaybettiğini de vurgulayan Voskanyan, “Azerbaycan’da birçok sorunu çözmek için Erdoğan’ın Aliyev’den daha fazla fırsatı var. Bugün iki yabancı ülkenin askeri güçleri Azerbaycan’ın egemen topraklarında konuşlanıyor.

Rus barış gücü ve bir Türk askeri üssü.

Bu sorunlu. Ayrıca İran’ın Azerbaycan’daki etkisi arttı”,- demektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu