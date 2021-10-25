Almanya: Ezidi kız çocuğunun ölümüne göz yuman eski IŞİD üyesi kadına 10 yıl hapis cezası

Almanya’da mahkeme, Irak’ta 10 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunun susuzluktan ölmesine göz yumduğu suçlaması ile yargılanan eski bir Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi Alman kadını 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ezidi azınlığa karşı savaş suçu işlemekle suçlanan Jennifer Wenisch adındaki 30 yaşındaki kadın hakkında savcılık ise ömür boyu hapis cezası talep etmişti.

IŞİD, Ağustos 2014’te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar bölgesine saldırmış, binlercesini katletmiş, alıkoyduğu kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarlarında satmış, yetişkin erkekleri kurşuna dizmişti.

Belçika’da parlamento geçen temmuzda IŞİD’in Ezidilere yönelik 2014 yılındaki katliamlarını soykırım olarak tanımıştı.

Euronews