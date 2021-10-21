Yeni nükleer santral

Rosatom Ermenistan’ın yeni nükleer santralinin inşasını görüşmek üzere Ermenistan’ı ziyaret edecek

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı basın sekreteri Sona Harutyunyan, Rusya Rosatom Devlet Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Alexei Likhachev’in, Kasım ayı başlarında Ermenistan’ı ziyaret edeceğini belirtti.

Harutyunyan’a göre, “Rosatom” başkanının ziyaretinin gündeminde, mevcut Ermeni nükleer santralinin genişletilmesi ve yeni bir nükleer santralin inşası ile ilgili konular yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu