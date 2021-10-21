PATRİK BARTHOLOMEOS’UN TAHTA ÇIKIŞININ 30. YILDÖNÜMÜ

HYETERT – Kadasetli Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri’nin tahta çıkışının 30. Yıldönümü yarın (22 Ekim 2021 Cuma) Fener’deki Aya Yorgi Patriklik Kilisesi’nde düzenlenecek Kutsal Ayin ile kutlanacak. Bu vesileyle İstanbul’da bulunan Metropolitler ile kardeş Kilise temsilcilerinin de törene katılması bekleniyor.

Kutsal Ayin, Patrikliğin resmi sosyal medya hesabından canlı olarak takip edilebilir.

Rahip adayı Dimitri Arhandonis, Gökçeada ve Bozcada Metropoliti Meliton tarafından 13 Ağustos 1961 günü takdis edilmiş ve Bartholomeos adı verilerek yeni hayatına başlamıştı.

Kadasetli Patrik, ruhbanlığa atanmasının 60. yıldönümünü 13 Ağustos 2021 tarihinde, 60 yıl önce diyakon takdis edildiği Gökçeada’daki Meryem Ana Kilisesi’nde bir şükran ayini ile kutlamıştı.

Fotoğraf: Niko Manginas