Turkuaz yük treni Karabağ’ı yeşertecek buğday tohumu taşıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nda yük taşımacılığında eklenen yeni güzergahta Turkuaz Ekspresi ile ilk olarak Karabağ’ı yeniden yeşertecek buğday tohumları taşınıyor.

Merve Özlem Çakır

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’ndaki yük taşımacılığına Karabağ güzergahı da eklendi.

İlk olarak 15 Ekim’de Tekirdağ’dan uğurlanan Turkuaz Ekspres ile Karabağ’ı yeniden yeşertecek buğday tohumları taşınıyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü (Pasifik Eurasia), Azerbaycan Demiryolları (ADY Container) ve Gürcistan Demiryolları (GR Logistics) iş birliği ile işletilen Turkuaz Ekspres ile BTK hattında yük taşımacılığının daha da artacağı öngörülüyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, 30 Ekim 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle işletmeye açılan BTK Demiryolu Hattı’nda önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

Pezük, 2003 yılından beri gerçekleştirilen demir yolu öncelikli yatırımlar sayesinde Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında transit ülke konumuna geldiğini belirterek, Türkiye-Çin, Türkiye-Rusya arasında ihraç trenleri işletilmeye başlandığını, Orta Koridor, BTK Demiryolu Hattı ve Marmaray üzerinden sağlanan kesintisiz demir yolu bağlantısının süre avantajı nedeniyle çok cazip olduğunu bildirdi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortak yatırımı olan BTK Demiryolu Hattı’nda bugüne kadar 1,3 milyon ton yük taşındığına dikkati çeken Pezük, hatta taşınan yük miktarı ve çeşitliliğinin sürekli arttığını, hattı daha verimli hale getirebilmek amacıyla Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenli işletilecek Turkuaz Ekspresi’ni başlattıklarını anlattı.

Pezük, bu trenlerin Türkiye’de Köseköy ve Mersin istasyonlarından hareket ettiğini vurgulayarak, “Azerbaycan Bakü’de (Abşeron İstasyonu) son buluyor. İlkini 2021’in ilk yarısı içinde uğurladığımız trenlerimiz Türkiye-Azerbaycan arasındaki mesafeyi 6-7 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlıyor. İlk etapta İstanbul ve Mersin’den Azerbaycan’a karşılıklı olarak haftada 2 tren işletiyoruz. Talepler doğrultusunda bu sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz.” dedi.

“Talep halinde konvansiyonel taşıma yapmaya başlayacağız”

Genel Müdür Pezük, bu yıl 50 bin ton taşıma yapmasını hedefledikleri Turkuaz ekspreslerle bugüne kadar 38 bin ton ihraç ve ithal yük taşıdıklarını aktararak, “Taşımalar şu an için sadece konteynerle yapılıyor ancak talep olması halinde konvansiyonel, yani açık veya kapalı yük vagonları ile de taşıma yapmaya başlayacağız. Turkuaz ekspresler dost ve kardeş ülke Azerbaycan’la ticaretimizi artıracak ve ülkelerimizi yakınlaştıracak.” ifadelerini kullandı.

Bu trenlerin düzenli çalışması ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın taşıdığı yük hacminin artacağını belirten Pezük, “Turkuaz ekspresler bu hattın kapasitesini genişletecek ve Avrupa-Asya arasındaki yük taşımalarında rekabet gücünü yükseltecek. Salgın döneminde ülkeler arası ulaşım bağlantıları sınırlı olmasına rağmen demir yolu ulaşımı bir an bile durmadı, ülkemizin ticaretinin devamında önemli rol oynadı ve bu açıdan demir yolu taşımacılığı etkinliğini bir kez daha kanıtladı.” diye konuştu.

Karabağ’a ilk blok konteyner trenini 15 Ekim’de Tekirdağ’dan uğurladıklarını bildiren Pezük, şunları kaydetti:

“Demir yolu ailesi olarak ayrı bir gurur ve heyecanla uğurladığımız trenimiz, 28 vagondan oluşuyor ve konteynerler içerisinde buğday tohumu taşıyor. Karabağ’ın yeniden yeşermesi için ihtiyaç olan buğday tohumları, mayınlı bölgelerin mayınlardan arındırılmasından sonra ilk ekim için gerekli ve ekim süresi geçilmeden ulaşması lazım. Bu nedenle tüm demir yolcular tohumların hızlı şekilde ulaşması için özel önem gösteriyoruz. Tekirdağ’dan yola çıkan trenimiz Marmaray’ı geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahından Azerbaycan’ın Doğu Zengilan bölgesine en kısa sürede ulaşacak.”

AA