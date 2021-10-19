Rus Bakan Yardımcısı: Ermenistan’a 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Ermenistan başkenti Yerevan’da Ermeni-Rus iş forumu düzenlendi. Forumda gazetecilere konuşan Rusya Federasyonu Ekonomi Kalkınma Bakan Yardımcısı Dmitriy Volvaç, Rusya’nın Ermenistan’da yakında 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

2021 yılında iki ülke arasındaki ticaretin toparlanma sürecinin olumlu olduğunu değerlendiren Volvaç, 2020 yılında pandemi nedeniyle yüzde 4 oranla düşüş kaydeden alanda 2021 yılında yüzde 17 oran artış kaydedildiği bildirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin yatırımlar alanında da geliştiğini dile getiren Rus Bakan Yardımcısı “Yakın zamanda Ermenistan’ın ekonomisine yatırılacak 1 milyar dolar değerinde projelerin olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.

Volvaç, söz konusu yatırım projelerinin enerji, altyapı ve ulaşım alanlarında gerçekleştirileceğini bildirdi.

ERMENİ HABER AJANSI