Prof. Dr. Daron Acemoğlu’ndan kritik yorum: Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Acemoğlu, diktatörlüklerin hiçbir zaman kendi başlarına gitmediğini vurgulayarak, ‘Ekonomik krizler zorluklarına rağmen demokrasiye yol açıyorlar’ dedi.

ARTI GERÇEK – Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında bir konuşma yaptı.

Demokrasinin önemine dikkat çeken Acemoğlu, bir grafik yansıtarak, “Hiçbir filtreden geçirmeden direkt 1950’den beri kişi dünyadaki tüm ülkelerin kişi başına gelen gayrisafi milli hasılasını gösteriyorum” bilgisini verdi.

Demokrasilerin ülkelerin ekonomik anlamda büyümesine çok pozitif bir etkide bulunduğunu belirten Acemoğlu, şunları kaydetti:

“Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar.”

Acemoğlu, kaliteli büyümenin önemine de dikkati çekti. “2000’lerde kaliteli büyüme zamanlarda eşitsizlik de düşüyor; ama kaliteli büyümenin, kurumsallaşmanın geri gittiği zamanda eşitsizliğin yine arttığını görüyoruz” ifadesini kullanan Acemoğlu, eşitsizliğin sadece Avrupa ve ABD’nin değil, Türkiye’nin de problemi olduğunu söyledi.

Türkiye’deki eşitsizlik probleminin niteliğinin çok daha farklı olduğunu vurgulayan Acemoğlu, “Biz teknolojideki ilerlemeyi o kadar hızlı yapmamamıza rağmen, sistemin iyi oturmadığı rantlardan dolayı eşitsizliğin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bunların hepsinin de altında kurumların kötüleşmesinin bir rolü var” diye konuştu. Acemoğlu, şunları dile getirdi:

“Hangi kurumsal indekse bakarsanız, Türkiye’de son 15 sene içinde birçok gerileme var. Özellikle beş altı sene içinde Türkiye en çok kurumsal kötüleşmeyi geçiren ülke, Mali’den sonra. Bunların içinde özellikle medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğü var.”

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından açıklanan 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke içinde 153’üncü sırada yer almıştı.

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