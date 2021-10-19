Kanada Başbakanı First Nation topluluğundan özür diledi

Trudeau, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği için Tk’emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür diledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, davetlerine yanıt vermediği Tk’emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür diledi.

Başbakan Trudeau, British Columbia eyaletinin Kamloops kentinde yerli liderlerle bir araya geldi ve 29 Mayıs’ta bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunan yatılı kilise okulundan kurtulanları dinledi.

Sputnik’in aktardığı habere göre Trudeau, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği için Tk’emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür diledi.

NE OLMUŞTU?

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bölgesinde, 160’dan fazla isimsiz çocuk mezarı bulunmuştu.

Bulunan mezarlara ait bilgi, yerli kabilelerin komşu First Nation yerli topluluklarını keşif hakkında bilgilendirmesi ile ortaya çıkmıştı.

Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu, resmi kayıtlara göre 1890’dan 1970’lere kadar Güney Körfez Adaları arasında yer alan Kuper Adası’nda faaliyet gösterdi.

Kanada’da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

24 Haziran’da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu’nun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar keşfedilmişti.

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