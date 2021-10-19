Ermenistan’ın başkentindeki metro istasyonu tasarımı ihalesini Rus şirketi kazandı

Ermenistan’ın başkenti Yerevan Belediyesi, Ajapnyak idari bölgesinde bir metro istasyonu tasarımı ihalesini Rus şirketi “Metrogiprotrans”ın kazandığı açıkladı.

Yerevan belediye başkanının sözcüsü Hakob Karapetyan netlik getirerek sadece istasyonunun tasarım ihalesinden söz edildiğini ve inşaat ihalesini kastetmediklerini ifade etti.

Belediye başkanının basın sekreteri, istasyonun tasarım çalışmasının ne kadara mal olacağını söylemekte zorlandı ve sürecin Ermenistan hükümeti tarafından yürütüldüğünü, belediyenin süreçte tamamen teknik bir arabulucu rolü oynadığını açıkladı.

MetroGiprotrans Yönetim Kurulu Başkanı Valery Abramson, istasyonun tasarımının bir buçuk yıl süreceğini, ancak Ermenistan hükümetinin teklifi onaylaması halinde şirketin aktif bir şekilde işe başlayacağını ifade etti.

Aynı zamanda Abramson’a göre “Metrogiprotrans”, genel olarak Yerevan metrosunun geliştirilmesine 500 milyon dolar yatırım yapmaya hazır.

ERMENİ HABER AJANSI