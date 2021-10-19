Ermenistan’da yerel seçimler: İktidar partisi iki bölgede mağlup oldu

Ermenistan’da 17 Ekim Pazar günü bazı bölgelerde yerel seçimlere gidildi. İktidar partisi iki bölgede seçimi kaybetti.

17 Ekim 2021’de çeşitli köy, kasaba ve şehirlerdeki seçimler yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi, Ermenistan’ın ikinci büyük kenti Gümrü’de ve güneydeki Syunik bölgesindeki Goris’te yenildi.

Ancak iktidar partisi Dilican, Tegh ve Tatev’de seçimleri kazandı.

Sivil Sözleşme Partisi 20 Haziran’daki genel seçimlerden ezici bir galibiyet ile ayrılmıştı.

20 Haziran’da Gümrü’de 28 bin oy alan Sivil Sözleşme bu kez 7.785 oy alabildi. Mevcut belediye başkanı Samvel Balasanyan’ın kurduğu ittifak burada birinci oldu.

Sivil Sözleşme, görevdeki belediye başkanının cezaevinde olduğu güneydeki Goris şehrinde de kaybetti. Mevcut belediye başkanı Arush Arushanyan’ın liderliğindeki blok, kullanılan oyların neredeyse yarısını alırken, Arushanyan önceki seçimlerle ilgili olarak oy satın alma suçlamasıyla hapiste.

Arushanyan’ın destekçileri suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu söylüyor.

Seçimlere yüzde 33 oranında katılım vardı.

Ermenistan’da bu yıl diğer şehirlerde 14 Kasım ve 5 Aralık’ta yapılacak iki yerel seçim daha var.

(Civilnet, Eurasianet)

Agos