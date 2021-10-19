Ermenistan’da çalışma izni

Yabancılar basitleştirilmiş bir prosedürle Ermenistan’da çalışma izni alacaklar

Ermenistan’da yabancılara iş temelli ikamet statüsü verilmesi sistemi, reformdan geçiriliyor.

Yeni taslakta, yabancılara çalışma izni verilmesi prosedürünün basitleştirilmesi öneriliyor.

Projenin ayrıntılarını sunan Göç İdaresi Başkanı Armen Ğazaryan, değişikliklerin 1 Ocak 2022’de yürürlüğe gireceğini belirtti.

Ğazaryan’a göre şu anda süreç şu mantıkla yürütülüyor.

İşveren, yabancı bir işçiyi getirmek için Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına başvurur, yabancı için çalışma izni alır, ardından yabancı gelir, polise şahsen başvurur ve geçici oturma izni alır.

Artık yabancıya bir belge, yani işe dayalı geçici ikamet statüsü verilecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu