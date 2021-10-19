Ermenistan ile Ukrayna Ombudsmanları, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksini ziyaret etti

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Ukrayna Yüksek Şurası İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsmanı) Lyudmila Denisova’nın başkanlığındaki heyet ile 19 Ekim’de Ermeni Soykırımı’nın anıt kompleksi Tsitsernakaberdi ziyaret etti.

1915 masum kurbanlarının anısına sönmez ateşin yanına çiçek bırakan Denisovna’ya, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nde Soykırım hakkındkai belge ve kayıtları tanıtıldı.

Ukrayna Ombudsmanı, Soykırım Müzesinin mısafir defterine bir not yazdı.

Hatırlanacağı üzere Ukrayna Ombudsmanı’nın başkanlığındaki heyet, işkencelerin önlenmesinde Avrupa’da önde gelenlerden biri olan Ermenistan Ombudsmanı ile tecrübe alışverişi hedefiyle Ermenistan’sda bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI