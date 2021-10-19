Dünyanın farklı yerlerinden uzmanlar Büyükada Rum Yetimhanesi için bir araya geldi

Büyükada Rum Yetimhanesi binasının restorasyonu için dünyanın çeşitli yerlerinden imar, mmühendis, koruma uzmanı, şehir plancısı, sanat tarihçisi, topoğraf, yatırımcı bir araya geldi.

İstanbul’un tarihi simgelerinden Büyükada Rum Yetimhanesi binasının restorasyonu kapsamında İstanbul Rum Patrikhanesi’nde, Patrik Bartholomeos başkanlığında Türkiye’den ve yurtdışından uzmanların katılımı ile uluslararası bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılmak üzere yurtdışından gelen bir grup uzman ise 17 Ekim 2021 Pazar günü Yetimhane binasını ziyaret ederek yapının son durumu hakkında proje ekibinden bilgi alarak yerinde incelemelerde bulundu.

Toplantıda Patrik Bartholomeos, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden toplantıya katılan mimar, mühendis, koruma uzmanı, şehir plancısı, sanat tarihçisi, topoğraf, yatırımcı ve iş adamlarını karşılayarak, Yetimhanenin kurtarılması için bugüne kadar gösterilen çabalar hakkında bilgi verdi.

Restorasyon projesi koordinatörü Laki Vingas, teknik koordinatör Apostol Poridis, proje danışmanı Prof. Dr. Oğuz Ceylan ve İBB Bimtaş ekibi binanın tarihi ve mimari özellikleri, proje ekibinin girişimleri, yapılan teknik çalışmalar ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik sonraki adımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Uluslararası, çok paydaşlı projelerin yönetimi konusunda Mimar, Doç. Dr. Emrah Acar, alınması gereken acil teknik önlemler konusunda ise İnşaat Mühendisi Koray Aydın birer sunum yaptı.

Sunumlara ilave olarak her biri kendi alanında önemli çalışmalar yürüten bilim adamları ve mimarlar da yaptıkları araştırmalar ve gözlemleri doğrultusunda ahşap yapı kompleksinin kurtarılması için uygulanması gereken çalışma ve teknikler konusunda önerilerini sundular ve katılımcılar arasında kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantının sonucunda ise tavsiye olarak binayı ayakta tutmak için acil eylem planına geçilmesi, binanın mimari ve tarihi öğelerini yok etmeden dönüştürmenin yollarının aranması, mirasının korunması, çok işlevli ve ekonomik olarak kısmen bağımsız bir fonksiyon kazandırmak için bir iş planı yapılması ve yönetim modeli seçilmesi, acil önlemlerin alınabilmesi için orta ölçekli finansman aranması ve projeyi teşvik edecek yan faaliyetleri destekleme kararları çıktı.

27 Ağustos 2021 tarihinde Büyükada Rum Yetimhanesi Bahçesinde düzenlenen toplantı ile restorasyon sürecinin başlangıcına dair bir bilgilendirme yapılmış, alınan inisiyatif toplumun geniş kesimlerince desteklenmişti.

BirGün Gazetesi