‘Markar Esayan’ın Ardından’ belgeseli yayınlandı

HYETERT – Billur Aktürk’ün hazırladığı ‘Markar Esayan’ın Ardından’ adlı belgeseli dün akşam 24 TV’de yayınlandı. Kızkardeşlerinin, gazete, TV ve Meclis’ten çalışma arkadaşlarının tanıklıklarını içeren belgeseli aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
HYETERT – Billur Aktürk’ün hazırladığı ‘Markar Esayan’ın Ardından’ adlı belgeseli dün akşam 24 TV’de yayınlandı. Kızkardeşlerinin, gazete, TV ve Meclis’ten çalışma arkadaşlarının tanıklıklarını içeren belgeseli aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
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