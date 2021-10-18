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‘Markar Esayan’ın Ardından’ belgeseli yayınlandı

2021-10-18

HYETERT – Billur Aktürk’ün hazırladığı ‘Markar Esayan’ın Ardından’ adlı belgeseli dün akşam 24 TV’de yayınlandı. Kızkardeşlerinin, gazete, TV ve Meclis’ten çalışma arkadaşlarının tanıklıklarını içeren belgeseli aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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