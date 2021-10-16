Yunanistan şımarıklığı bırakmalı

Türlü dertler yetmezmiş gibi dünyanın bazı ülkeleri şu anda savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Bize en yakın bu tip ülke Yunanistan’dır. Ama olayı global ölçekte ele alırsanız Çin ile Amerika, Kuzey Kore ile dünyanın geri kalan bölümleri ya da Sovyetler Birliği’nin takıntılı ülkeleri sürekli savaştan söz ederler.

Biz Türkiye olarak bir savaşla kurulduk. Üstelik Kurtuluş Savaşı bugün bize sürekli savaş hatırlatması yapan Yunanistan’ın perişan olmasıyla bitti. Aradan geçen yıllar boyunca Türkiye, Ege’yi bir barış denizi yapmak ve Yunanistan’la çeşitli ortaklıklar kurmak için elinden geleni yaptı. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlar, Yunanistan’ı işgal ettikleri zaman bu ülkenin yanında sadece Türkiye vardı.

SAVAŞTAN KAÇMAYIZ

Sanırım Kıbrıs, geçmişte yaşananları unutmak için Yunanlılar tarafından kötü şekilde kullanılıyor. Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği’nin üyesi olarak Türkiye’yi çeşitli alanlarda sabote ediyor. İşin kötüsü, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, Türkiye’ye karşı komplolarını oluştururken özellikle Amerika’dan yararlanıyorlar. Şu anda Yunanistan, bir Amerikan askeri üssü halinde.

Türkiye bütün bunlara alışkın ve hazır bir ülke. Yani biz savaş istemiyoruz, ama savaştan da kaçmıyoruz. Yunanistan’ın içindeki tartışmalara baktığınız zaman Yunan muhalefetinin de tıpkı Türkiye gibi Yunan iktidarını uyardığını ve savaş çığırtkanlığından vazgeçmesini istediğini görüyoruz.

Yunanistan bunun yanında ülkesindeki Türk azınlığı yok sayma konusunda da adımlar atıyor. Ayrıca Akdeniz’deki göç dalgalarını, donanmasının zoruyla Türkiye’ye yönlendirmeye çalışıyor.

FELAKETE YOL AÇAR

Bu durum ne kadar devam edebilir? Geçmişte bu tür durumların ulaştığı son nokta, Yunanistan’ın yenilgisi ve siyasal bunalıma düşmesiyle sonuçlandı. 1967 yılındaki Yunan Albaylar Cuntası da hatırlanacağı gibi Türkiye’nin Kıbrıs zaferi sonunda Yunanistan’dan elini çekti.

Bu gibi durumları konuşmak bazen ilgi çekicidir ama bu gibi durumların savaşa dönüşmesi, beraberinde felaketleri getirir. Özellikle Amerika’nın bu durumu dikkate alması ve Yunanistan’ı savaşa kışkırtmaktan vazgeçmesi şarttır. Çünkü gidiş iyi bir gidiş değildir.

Yunanistan, şımarık bir çocuk gibi davranarak bölgenin barışını tehlikeye sokuyor.

Sabah Gazetesi