Paşinyan: Türkiye’yle müzakerelerin başlaması Güney Kafkasya için faydalı olur

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirme görüşmelerine başlamanın Güney Kafkasya için faydalı olacağını ve bölgede uzun vadeli barış sürecini başlatacağını ifade etti.

Daha önce bölgesel barış konusunda Türkiye’den olumlu sinyaller aldığını söyleyen Paşinyan’dan ilişkileri normalleştirme konusunda yeni bir açıklama geldi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi’nde konuşan Paşinyan, “Değindiğim tüm alanlarda çalışmaya hazırız. Tüm bu görevlerin yerine getirilmesinin, bölgemizde sağlam ve uzun vadeli barış için gerekli koşulların olması açısından ciddi bir ilerleme sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’yle ilişkilerimizin normalleştirilmesi amacıyla müzakerelere başlanması, süreci hızlandırabilecek bir faktör” ifadelerini kullandı.

‘Rusya, bu süreci desteklemeye hazır’

Paşinyan, Rusya’nın bu süreci desteklemeye hazır olduğunun altını çizdi.

8 Eylül’de Paşinyan, hükümetin bugünkü oturumunda bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Eğer Tayyip Erdoğan’la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım” demişti.

Sputnik Türkiye