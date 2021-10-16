Alitalia son seferini yaptı ve tarih oldu

İtalya’nın iflas etmiş ulusal havayolu şirketi Alitalia, son uçuşunu Perşembe gecesi gerçekleştirerek tarihe karıştı.

İtalya’nın iflas etmiş ulusal havayolu şirketi Alitalia, son uçuşunu Perşembe gecesi gerçekleştirdi. İtalya’nın 74 yaşındaki ulusal taşıyıcısı Papa’nın favori hava yoluydu. Alitalia’nın son seferi İtalya için bir dönemin sonunu işaret etti.

Cagliari, Sardinya’dan Roma’ya giden AZ1586 sefer sayılı uçuşunun akşam saat 22.00’den kısa bir süre sonra inişinden sonra kabin ekibi gözyaşlarını tutamazken pilotlar kadeh kaldırdı.

Yirmi yıldan fazla bir süredir kırmızı renkte faaliyet gösteren, sürekli olarak krizden etkilenen taşıyıcının yerini, ITA adlı yeni, küçültülmüş bir devlet kuruluşu alıyor.

İtalya’nın yeni hava yolu, eski uçuş noktalarından çok azına sefer yapacak ve daha çok uzun mesafeye odaklanacak. ITA şiddetli rekabetçi iç hatlara daha az odaklanacak.

Ancak, yeni şirket feshedilmiş selefine oldukça benzer görünüyor; Perşembe günü Alitalia markasını ve web sitesini 90 milyon Euro’ya satın aldı.

Avrupa Birliği, İtalya’ya, Alitalia’nın 10 bin kişilik işgücünün yalnızca dörtte birini işe almayı planlayan yeni taşıyıcıya 1,35 milyar avroluk devlet fonu enjeksiyonu için izin verdi.

Son haftalarda işçiler kendilerine yapılan muamelelerini kınayan grevler ve protestolar düzenlediler. Şirketi yeniden yüzdürmek için yapılan çeşitli girişimler, son 23 yılda saniyede 80 liraya eşdeğer miktarda para kaybına neden oldu.

Aşırı sağ muhalefet partisi, havayolunun ölümünden Başbakan Mario Draghi hükümetini sorumlu tuttu.

Lider Giorgia Meloni, “Bugün ulusumuzun tarihini şekillendiren ve bizi İtalyan olmaktan gururlandıran bir şirketi, bir mücevheri daha kaybediyoruz” dedi.

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