2. Orient Express film günleri başlıyor

Orient Ekspress Film Günleri kapsamında toplamda 13 uzun ve kısa metrajlı film ile 9 belgesel gösterilecek.

Seda TAŞKIN

ARTI GERÇEK- İsviçre’nin Bern, Zürich ve Basel kentlerinde, 19 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında farklı cografyalardan filmlerin ve belgesellerin gösterileceği film günleri düzenlenecek. 2. Orient Ekspress Film Günleri kapsamında toplamda 13 uzun ve kısa metrajlı film ile 9 belgesel gösterilecek.

Bern’deki film gösterileri 19-24 Ekim tarihleri arasında, Zürich’teki film günleri 3-7 Kasım tarihleri arasında, Basel’deki film günleri ise 11-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Orient Express tarafından gerçekleştirilen film günleri 19 Ekim’de saat 19.00’da Bern’de düzenlenecek olan bir Apero ile başlayacak. Etkinliğin ilk gününde, Yönetmen Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler“ isimli filmi gösterilecek.

9 DİLDE GÖSTERİM OLACAK

Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Azerbaycanca, Farsça, Arapça,Yunanca ve Sirpca dillerinde olan filmler Almanca ve ingilizce alt yazılı olarak gösterilecek.

YİN YİN GRUBU SAHNE ALACAK

Programda, gösterime konulacak filmlerin yanı sıra, konserler, karikatür atölyeleri ve video Workshoplar da olacak. Konserler kapsamında İstanbul’dan gelen ve Anadolu rock müzikleri sunan Ayyuka grubu ile Hollanda’dan gelen Yin Yin grubu da sahne alacak.

Yönetmenlerinin de katılımı ile gösterime konulacak olan bazı filmler ve belgeseller şöyle; Hayaletler (Yönetmen: Azra Deniz Okyay), Kadınlar Ülkesi (Yönetmen: Şirin Bahar Demirel), Hewno Bereng (Yönetmen: Mehmet Ali Konar), Hasan’ı Beklerken (Yönetmen: Alper Şen) , Ölümsüzler Kapısı (Yönetmen: Alper Şen), Hayalimdeki Sahneler (Yönetmen:Metin Akdemir)

Orient Express film günlerinin organizatörlerinden Aydın Sevinç ile etkinlik progamı ve çalışmaları üzerine konuştuk.

Aydın Sevinç

Orient Express çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Nedir Orient Express? Hangi ihtiyaçtan oluştu?

Orient-Express Kültür ve Sanat Derneği, Bern’den sinemasever gönüllüler tarafından kurulmuş bir dernektir. Temel amacımız; topluma sanatsal katılımı ve kültürler arası diyaloğu eşit bir temelde teşvik etmek, yaşadığımız coğrafyalardan gelen diğer film yapımcılar ve sinemayla ilgilenenler için bir platform oluşturmak.

‘FİLM İZLEMEK ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON’

Orient Ekspress Film Günleri ilk kez 2-6 Eylül 2020 tarihleri arasında Bern’de gerçekleştirilmişti. Mayıs ayında planlanan tarih, COVİD-19 salgını nedeniyle ertelendi ve Eylül ayında “Korona’ya rağmen kültür” sloganıyla gerçekleşti. Bu film günlerinde, toplamda 17 uzun metrajlı film, kısa film, belgesel ve video sanatı gösterildi. Diğer kantonlardan ve şehirlerden gelen istek üzerine, bu yıl expressimizi Bern’in yanı sıra Zürich ve Basel hattında da sürmeye başladık.

Bizim açımızdan film seyretmek ve sanatsal çalışmalara katılmak önemli bir motivasyon kaynağı ve yaşamımızın temel dinamiklerinde biri. Bu yüzden de izlediğimiz ve sevdiğimiz filmleri, müzikleri ve sanatın diğer disiplinlerini kendi çevremizden çıkarıp daha geniş bir kitleyle buluşturup onları da haberdar etmek istedik. Temel olarak buradaki kültürel sermayemizi zenginleştirmek, sanatın ve kültürün çok da ulaşılmaz olmadığını anlatma gibi bir derdimiz var. Geçen yıl koronaya rağmen filmlerimize farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılardan insanlar geldi. Bunu bu yıl da geliştirerek sürdürmek istiyoruz.

Bu yılki film günlerinden bahsedebilir misiniz? Geçen yılki çalışmalar ile bu yılki çalışmalar arasında farklılıklar var mı?

Bu yılki Orient Express Film Günleri’ni “Sınırsız” sloganı altında gerçekleştireceğiz. Bu seferki özel şey, esas olarak premier filmler gösterecek olmamız. Konserler, atölye çalışmaları ve panellerden oluşan destekleyici bir program, film günlerini ek ağ oluşturma fırsatlarıyla daha da tamamlayacak. Bu kapsamda İstanbullu rock grubu Ayyuka ile Hollanda’dan gelen ünlü grup Yin Yin’in konserleri, ünlü karikatürist İmam Cici’nin çocuklara ve gençlere yönelik karikatür atölyesi planlamalarımızda yer alan diğer etkinlikler. Davet edilen film yapımcıları tarafından yönetilen bir senaryo atölyesi de düşünülüyor. Film gösterimlerin ardından paneller de yapılacak bu yıl.

Gösterilecek olan filmleri hangi kriterlere göre belirlediniz peki? Bir film jürisi var mı bu çalışmada?

Oeff, uyumlu olarak çalışan ve yapılan işin en iyisini yapmak gibi derdi olan bir ekip. Bu yüzden tabi ki film seçim ekibi var. En önemli kriterlerimiz, yapılan çalışmalarının sinematografik kriterlere uyması ve ajitatif, ırkçı, sexist, rasist olmaması.

Özellikle de göç konusu, buna bağlı olarak sınırların aşılması Orient Ekspress Film Günleri’nin temel teması. Seçilen bu filmler, tarihsel ve politik kökenleri göstermekte ve farklı bağlamlarda sınırların mevcut anlamını müzakere ediyor. 2021’de Orient Ekspres Film Günleri, gala filmlerine odaklanıp, Türkiye’den yola çıkıp İran, Irak, Kurdistan,Suriye, Yunanistan, Ermenistan, Azerbaycan üzerinden İsviçre’ye bir rota izleyecek.

Yapımcılar, “sınırların” gerçekte ne anlama geldiği sorusunu yanıtlamak için farklı anlatılar ve stiller kullanırlar. Çok çeşitli filmler, birlikte yaşamanın karmaşıklığını ve çelişkilerini gösterir. Queer feminist konumlar, göçmenlik sonrası gerçeklikler, savaş ve kaçış, varış ve sonrası; bu konular ve daha fazlası Orient Ekspresi Film Günleri’nde birlikte incelenecek.

Kaç kişi yer alıyor bu çalışmada?

Şu an aktif olarak çalışan çekirdek ekip 14 kişi ama yaklaşık 30 kişilik bir grubuz.

İlerisi için hedefleriniz neler?

Kendi festival kitlemizi yaratmak, Orient Expresimizi farklı coğrafyalarda gidişli -dönüşlü sürmek istiyoruz.

Son olarak buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

İsviçre’de bu tarz etkinliklerin olması ve sürekliligi önemlidir. Herkesi bekliyoruz. Sadece bilet alarak değil, filmler, konserler izlenerek ya da atölye çalışmalarına katılınarak da herkes destek sunulabilir.

Bilet satışları www.oeff.org sayfasından, tüm programlara ulaşılabilir.

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