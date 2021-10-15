Paris’in kalbindeki bölgelerden birine “Ermenistan” adı verildi

Ermenistan’ın Fransa Büyükelçiliği resmi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak Paris’in merkezindeki bölgelerden birine “Ermenistan” adı verildiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece Paris Kent Konseyi, Paris ve Ermenistan arasındaki sarsılmaz dostluğu ve Ermeni-Fransız ayrıcalıklı ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren önemli bir karar aldı.

Kent Konseyi’nin oybirliğiyle aldığı bir kararla Paris’in kalbindeki bölgelerden biri, Seine Nehri’nin etrafında, Alma ile Envalids Köprüleri arasındaki geniş bölgesi, Ermenistan’ın şerefine “Esplanade d’Arménie” adını aldı.

“Esplanade d’Arménie” (Ermenistan meydanı) Paris’teki resmi adres kayıtlarına dahil edilecek, geniş alanı ayrıca 2004’te açılışı yapılan Komitas Vardapet’in heykelini ve 2009 yılında açılan Yerevan Park’ı da içerecek;

Bu önemli girişim ve karar için Başkan Anne Hidalgo başkanlığındaki Paris Kent Konseyi’ne ve karar taslağını kaleme aldığı için Belediye Başkan Yardımcısı Arno Ngacha’ya teşekkür ediyoruz.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin Fransa Büyükelçisi de Paris Konseyi’nin bu sembolik toplantısına katılmaya davet edildi.”

ERMENİ HABER AJANSI