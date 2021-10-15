Lavrov: Azerbaycan’dan esirlerin geri gönderilmesi konusu yakında çözülecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sonucunda ele geçirilen esirlerin geri dönüşü sorununun yakın bir zamanda çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, Moskova’nın Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sonucunda ele geçirilen esirlerin geri dönüşü sorununun yakın bir zamanda çözüleceğinden emin olduğunu kaydetti.

Lavrov, Rusya’nın AGİT Minsk Grubu’nun diğer eş başkanları Fransa ve ABD ile birlikte ‘esirlerin iade sürecinin tamamlanması’ da dahil olmak üzere tüm insani meselelerin çözümünü savunmaya devam edeceğini belirterek, “Bu adımın sembolik, duygusal önemini anlıyoruz ve bu sorunu yakında çözebileceğimizden eminiz. Bu, nihai çözümün diğer tüm konularında ilerleme sağlamak için olumlu ve yapıcı bir atmosfer yaratacaktır. Bu konuların tüm formatlarda çözümü için mümkün olan her şekilde yardımcı olacağız; hem üçlü beyanatların uygulanması yoluyla, hem de geriye kalan tüm sorunların çözümünde mümkün olan en olumlu atmosferi yaratmak için AGİT Minsk Grubunun faaliyetlerini her şekilde teşvik edeceğiz” dedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’dan oluşan ve bölgedeki tüm ülkelerin karşılıklı etkileşiminin sağlanmasına izin verecek olan ekonomi ve ulaşım altyapısının önündeki engellerin kaldırılması konularında yardımcı olan üçlü çalışma grubunun faaliyetlerine destek verdiklerine vurgu yapan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dağlık Karabağ’daki barış gücü birliklerimizin çabaları sürecek. Barış gücümüz, temas hattının tam olarak belirlenmesi ve geçişi konusunda karşılıklı yarar sağlayan anlaşmaların sağlanmasına ilişkin sorunların çözümünde yardımcı olacaktır. Tüm bu adımlar hayata geçirildiği anda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesi mümkün olacaktır.”

Sputnik Türkiye