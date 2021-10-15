Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan Ermeni sivillerin yaşam hakkı ve güvenliği ihlal edilmektedir

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımla Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin 14 Ekim saldırısının, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin mevzilerine en yakın olan Artsakh’taki Norshen yerleşimini hedef aldığını ifade ederek Azerbaycan Silahlı kuvvetlerinin Ermenistan’ın sınır yerleşim yerlerinde benzer suç teşkil eden saldırılar gerçekleştirdiği kaydedilmiştir.

Yapılan paylaşımda Tatoyan şu ifadelere yer verdi:

“Her iki durumda da sivillerin yaşam hakkı ve güvenliği kasten ihlal ediliyor, insanların normal yaşamları bozuluyor, ailenin gelir elde edebilmesi, yollarda özgürce dolaşma hakkları ihlal ediliyor. Aynı zamanda, sadece ateş etme değil, aynı zamanda hırsızlık, insanların mülkünün kasıtlı olarak imha edilmesi, tarım işlerinin önündeki engeller söz konusu.”

Azerbaycan devlet makamlarının Ermeni düşmanlığı ve düşmanlığı, etnik temizlik ve soykırım politikası yürütmeye devam ettiğinin altını çizen Tatoyan bu koşullarda söz konusu ihlallerin ortadan kalkmayacağını ve tam güvenlik sağlanamayacağını da ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI