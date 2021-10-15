Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın ateşkes ihlalini sert bir şehilde kınadı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, 14 Ekim tarihinde ateşkesi kaba bir şekilde ihlal ettiğini resmen kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 9 Kasım açıklamasıyla sağlanan ateşkes rejimini 14 Ekim tarihili kaba ihlalini en sert şekilde kınıyoruz. Bu ihlal nedeniyle Artskah’ın Norshen köyü yakınlarında Artsakh Savunma Ordusu’nun 6 askeri yaralandı. Azerbaycan tarafı, bugün de (15 Ekim) Artsakh’ın kuzey doğu bölgesinde Savunma Ordusunun ambulansını ateş altına alarak ateşkes ihlallerine devam etti.

Ateşkes rejimi, bir hafta içerisinde iki kez Azerabaycan tarafından ciddi bir şekilde ihlal edildi, bunun sonucunda sivil ve askeri kişiler zarar gördü. Hatırlanacağı üzere, 9 Ekim tarihinde de Artsakh’taki Martakert kenti yakınlarında tarım işleri yapan bir sivil vatandaş (Aram Tepnants), Azerabycan’ın keskin nişancısı tarafından öldürülmüştü” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, ateşkes rejiminin korunması ve ileride benzeri olayların tekrarlanmaması için Rus barış gücünün aracılığıyla gerekli adımların atılmasının önemine de vurgu yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI