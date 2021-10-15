Ermeni gündemi

Ermeni gündemi uluslararası ortaklara açıkça sunulmalıdır

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Caişankar ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında, “Süreci devam ettirmek (Artsakh ihtilafıyla ilgili müzakere süreci) ve yeni toplantılar düzenlemek için en azından anlaşmaya varıldı”,- dedi.

Azerbaycan uzmanı Tatevik Hayrapetyan’a göre müzakere sürecinin AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığında devam etmesi gerçekten önemli ve Ermenistan’ın hedefleri ve çıkarlarından kaynaklanıyor.

Ancak, sürekli vurgulanan insani konuların yanı sıra, Minsk Grubu’nun Dağlık Karabağ sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirme, müzakere sürecini yönlendirme fırsatı ve yetkisine sahip olmaya devam etmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu yetki, aynı zamanda Artsakh halkının özgür kendi kaderini tayin etme hakkına da dayanmalıdır.

Fransa’nın yeni atanan Ermenistan Büyükelçisi Anne Luyon’un Fransa’nın Rusya ve ABD ile Artsakh konusunda “kalıcı bir anlaşması imzalamak” için çalıştığına ilişkin açıklamasına da değinen Hayrapetyan, sözlerinin siyasi arayışa vekâlet etme mantığına uygun olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu