Fransa’da her gün 49 çocuk cinsel istismara uğruyor

Fransa’da bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara uğradığına ve 68 çocuğun cinsel saldırı veya tacize maruza kaldığına ilişkin ihbar yapıldı. Yusuf Özcan RTL radyosunun özel haberinde, radyonun, başkent Paris’in banliyölerinden Rosny-sous-Bois’daki bir jandarma eğitim merkezinde 2 hafta boyunca polisin ve jandarmanın cinsel saldırı mağduru çocukların ifadesini almasını takip ettiğini ve ifade alınırken belirli bir protokol uygulandığı belirtildi. Çocukların psikolojisine uygun, onları korkutmayacak ve tüm detayların öğrenilebileceği soruların seçildiği ifade edilen haberde, bu merkezde her yıl 200’den fazla jandarmaya, çocuk mağdurların ifadelerini alabilmek için eğitim verildiği aktarıldı. Haberde, bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara, 68 çocuğun ise cinsel saldırı ve tacize maruza kaldığına ilişkin ihbar yapıldığı kaydedildi. Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) açıkladığı raporda, kiliselerde 1950’den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilmişti. Kiliselerde cinsel istismarın “sistematik bir olgu” olduğuna işaret edilmişti. AA