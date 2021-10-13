Ermenistan Sotk altın madenine Azerbaycan tarafından hırsızlar girdi

11 Ekim tarihinde “Geopromining” Anonim Şirketinin Sotk altın madeninin güvenlik başkan yardımcısı Karen Gh., hırsızlık hakkında polise ihbar verdi. Şirketin başmühendisi Sergey İ., hırsızlık yapan kişilerin Azerbaycan tarafından madene girdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim tarihinde saat 09:50 sularında “Geopromining” Anonim Şirketinin başmühendisi Sergey İ., maden bölgesinde Ermeni asker kıyafetleri, yanan mum ve insan gölgeleri gördü, iş sesleri duydu. İhbar üzerine olayın ayrıntıları araştırılıyor.

ERMENİ HABER AJANSI