Bu toprağın ezgileri müzikseverlerle buluşuyor

ALBÜMDE USTA İSİMLERİN İMZASI VAR

Repertuvarın büyük bölümü türkülerden oluşurken, albümün yapımcısı Hasan Saltık’ın “başka bir şey denemeliyiz” düşüncesi ve farklı önerileriyle içerik büyük bir değişikliğe uğradı. Ezgileri beğenilen ve özenle seçilen farklı dillerdeki halk şarkılarına Barış Pirhasan, İbrahim Karaca, Sibel Algan gibi kalemi güçlü ustalar tarafından yeni sözler yazıldı. Aynı zamanda Hasan Saltık tarafından teşvik edilen Çimen Yalçın’a ait besteler de albüme dahil edildi. Son olarak repertuvara Hüsnü Arkan, Murat İşbilen, Ümit Sayın gibi kıymetli sanatçılara ait besteler de eklenerek albüm,

Repertuvar aşaması büyük bir süzgeçten geçen albümde yer alan eserlerin düzenlemeleri, genel olarak solo albümlerde rastlanmayacak şekilde yine Hasan Saltık’ın önerisiyle ve ezgilerin karakterine göre farklı aranjörlere verildi. Albümünün güzide aranjörleri; Cumhur Bakışkan, Erol Mutlu, Engin Arslan, Mayki Murat Başaran, Kemal Sahir Gürel, Ender Akay, Sunay Özgür, Barış Güney, Volkan Kaplan, Ari Hergel düzenlemeleri üstlendiler.

15 KIYMETLİ ESER YER ALIYOR

Bu Toprağın Ezgileri albümünde şu eserler yer alıyor: “Nereye Uçar Turnalar, Hey Lê Çuka Serê Darê / Ji Bir Nabe, Hey Yâr, Ay Telli Durnam, Meni Candan Usandırdı, Hasret Türküsü, Mezarımı Eşin Derin Eyleyin, Nana / Ana, Taze Yara, Getme Getme feat, Sosin / Romanî, Ah O Sevdalar, Gitme, Solduktan Geri, Gemi Geliyor Gemi

Sabah Gazetesi