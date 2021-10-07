Frankfurt Türk Film Festivali gün sayıyor

Uluslararası Frankfurt Film Festivali, Selçuk Yöntem, Füsun Demirel, Halil Ergün, Suna Yıldızoğlu, Reha Özcan, Nilüfer Açıkalın, Mine Tugay ve Damla Sönmez’in de aralarında olduğu yıldızları ağırlamaya hazırlanıyor. Festivalde 2021 yılı Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, Halil Ergün ve Suna Yıldızoğlu, Vefa Ödülü ise Bilge Olgaç’a verilecek. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 25-30 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında, son yıllarda Türkiye ve Avrupa’dan çekilen 25 film gösterimi, panel, söyleşi ve konserden oluşan zengin bir seçki sunacak. Pandemi nedeniyle verilemeyen 2020 festival ödülleri de bu yıl sahiplerini bulacak.

Hüseyin Sıtkı başkanlığında Kültürler Arası Transfer Derneği’nin düzenlediği festivale sinema ve sanat dünyasından Selçuk Yöntem, Füsun Demirel, Halil Ergün, Suna Yıldızoğlu, Reha Özcan, Nilüfer Açıkalın, Mine Tugay, Damla Sönmez, Helin Kandemir, Güner Özkul, Ömer Faruk Sorak, Saki Çimen, Fehmi Yaşar, Alp Yenier, Ece Yüksel, Senan Kara, Ömür Gedik, Uluç Bayraktar, Serdar Akar, Emir Özden’in de aralarında olduğu birçok ünlü oyuncu, yönetmen, yapımcı katılacak.

Türkiye proje ortağı olarak destek veren FİLM-SAN Vakfı iş birliğiyle hazırlanan 21. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer himayesinde gerçekleşecek.

MÜNİR ÖZKUL VE BİLGE OLGAÇ’A VEFA

Uluslararası Türk Film Festivali Vefa Ödülü 5 Ocak 2018 yılında kaybettiğimiz sanatçımız Münir Özkul’a layık görülmüştü. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl verilemeyen ödül, sanatçının ailesine 21. Uluslararası Türk Film Festivali kapsamında takdim edilecek. Festivalin 2020 Yaşam Boyu Onur Ödülleri Füsun Demirel ile Selçuk Yöntem olarak belirlenmişti. Füsun Demirel ve Selçuk Yöntem’in ödülleri de yine 2021 festival programı kapsamında verilecek.

2021 vefa ödülü ise unutulmaz sinemacı Bilge Olgaç’ın ailesine takdim edilecek. Festivalin bu yılki yaşam boyu onur ödülünün sahipleri ise Halil Ergün ve Suna Yıldızoğlu olarak açıklandı.

Festivalin 2020 ve 2021 Onur Ödülleri 26 Ekim gecesi verilecek

2020 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Selçuk Yöntem

2020 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Füsun Demirel

2020 Vefa Ödülü : Münir Özkul

2021 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Halil Ergün

2021 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Suna Yıldızoğlu

2021 Vefa Ödülü : Bilge Olgaç

Festival programında yer alan 25’in üzerinde Türk, Alman ve Avrupa filmi, Frankfurt’ta CineStar Metropolis, Alman Film Müzesi ve Höchst Filmforum sinemasının yanı sıra Mühlheim am Main, Rodgau-Jügesheim, Michelstadt, Rödermark ile Offenbach kentlerinde; Preungesheim cezaevinde ve

Frankfurt’ta bazı okullarda gösterilecek.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı “Geçmiş yıllarda olduğu gibi, film gösterimlerinin ardından yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcıları sinemaseverlerle buluşturacağız. Bu yılki festivalin uygulanmasının bazı zorluklarla bağlantılı olduğunun farkındayız. Ancak festivalimizin 21. yılında seyirci ve katılımcı beklentilerini boşa çıkarmayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Festival programında film gösterimlerinin yanısıra söyleşi, panel ve konserler de yer alıyor.

ALTIN ELMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Türk ve Alman sinemacılardan oluşan “Seçici Kurul”, “Uzun Metraj Türkiye Jürisi”, “Uzun Metraj Almanya Jürisi”, “Belgesel Film Jürisi” ve “Türk- Alman Kısa Film Jürisi”, festival kapsamında 7 dalda verilecek Altın Elma sinema ödüllerinin sahiplerini belirleyecek.

2020 yılı jürisi geçen yılın en iyilerini şu şekilde belirlemişti:

En iyi Film: “Nuh Tepesi”

En iyi Yönetmen: “Kız Kardeşler” – Emin Alper

En iyi Kadın Oyuncu: Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel – “Kız Kardeşler”

En iyi Erkek Oyuncu: Haluk Bilginer ve Ali Atay – “Nuh Tepesi”

En iyi Görüntü Yönetmeni: “Aden” – Barış Aygen

En iyi Senaryo Kronoloji: Ali Aydın

Birol Ünel Jüri Özel Ödülü: “Kraliçe Lear”

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması – Türkiye birincisi: “Yaylacı” – Fatih Ertekin

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması – Almanya birincisi: “Barfuss Durch Glas” – Timur Küçükince

1. Belgesel Yarışması birincisi: “Sevan the Craftsman” ve “Kadın Olmanın Günahı” filmleri – Ümran Safter

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen festivalin ‘Altın Elma’ ödülleri de bu yıl 27 Ekim akşamı Frankfurt’ta sahiplerini bulacak.

2021 Altın Elma ödülleri ise 30 Ekim Cumartesi gecesi sahiplerini bulacak.

Senarist Serdar Akar başkanlığında, yapımcı Nida Karabol, Müzisyen Alp Yenier, akamisyenler Dr. Zuhal Çetin Özkan ve Prof Dr. Ceyhan Kandemir ile sanatçılar Reha Özcan ve Mine Tugay’dan oluşan Türkiye jürisinin belirlediği 10 uzun metrajlı film Altın Elma ödülleri için yarışacak.

İşte o filmler:

9,75 (Yönetmen Uluç Bayraktar)

Bilmemek (Leyla Yılmaz)

Bir Düş Gördüm (Murat Çeri)

Ceviz Ağacı (Faysal Soysal)

Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)

Kar Kırmızı (Atalay Taşdiken)

Karınca (Nazif Tunç)

Mavzer (Fatih Özcan)

Ölü Ekmeği (Reis Çelik)

Sadece Farklı (Ahmet Sönmez)

Uzak Ülke (Erkan Yazıcı)

Danilel Zuta, Andreas Lucas, Pavel Schnabel, Rolf Silber, Simone Wernet, Mehmet Arif Özserin, Julia Irene Peters’den oluşan Almanya jürisi de bu filmler arasından ‘en iyi’leri seçecek.

BirGün Gazetesi