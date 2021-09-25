El Mikdad, Filistin, Ermenistan, Nikaragua ve Tunus Dışişleri Bakanlarıyla İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Koordinasyonunu Görüştü – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

NEW YORK – Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Feysal el Mikdad, New York’ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile bir araya gelerek İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerini ve onlara uygulanan insanlık dışı kuşatmayı anlattı.

Bakan el Mikdad, Filistin meselesinin Arap halkının temel meselesi olmaya devam edeceğini belirtitken, işgale karşı verdiği mücadelede, kendi kaderini tayin hakkına ve Kudüs’ün başkenti olarak ve Birleşmiş Milletler’e tam üyelik verilerek bağımsız bir devletin kurmasında Filistin halkına tam destekçi duruşunu sürdüreceğini yineledi.

Bakan el Mikdad ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi ve iki dost halk arasındaki dostane ilişkileri ve tarihi bağları gözden geçirerek, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İki bakan, ister ikili düzeyde ister uluslararası forumlarda olsun, iki taraf arasındaki iletişim ve koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştılar.

Bakan el Mikdad ayrıca Nikaragua Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Denis Moncada Collinders ile bölgedeki bazı ülkelerin ve Latin Amerika ülkelerinin içişlerine dışarıdan müdahaleyle karşı karşıya kaldıkları girişimleri görüştü. Her iki tarafın görüşleri, Batı hegemonyasının politikalarına karşı durmanın ve devletlerin egemenliğine saygı başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine bağlı kalmaya devam etmenin gerekliliği konusunda hemfikirdi.

El Miqdad ve Tunus Dışişleri Bakanı Othman el Jerendi görüşmesinde ise, iki ülkedeki durumu ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. El Jerendi, Tunus’taki durumun gelişmelerini gözden geçirdi ve ülkesinin Suriye’ye tam istikrar ve güvenlik dönüşü konusundaki istekliliğini dile getirdi.

Bakan Mikdad, Tunus halkının ve liderliğinin ülkenin yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelme yeteneğine olan inancını dile getirdi ve Suriye’nin bu aşamada karşı karşıya olduğu zorluklara ışık tuttu.

Görüşmenin sonunda iki bakan, iki kardeş ülke ve halkların çıkarlarına hizmet etmek için iletişimi sürdürme gereğini vurguladılar.

P.M.

SANA