Ermeni Katolik Kilisesi yeni Patriğini seçti

HYETERT – Ermeni Katolik Kilisesi Sinodu, Roma’da gerçekleştirdiği toplantılarının, 23 Eylül 2021 Perşembe günkü oturumunda, Ermenistan, Gürcistan ve Doğu Avrupa Ruhani Reisi Pek Muhterem Rafael Minasyan’ı Rafael Bedros XXI Minassian adıyla Ermen Katolik Kilisesi Katolikosu / Patriği olarak seçti.

Hatırlanacağı üzere, Müteveffa Patrik Bedros 20.’nin vefatından sonra Ermeni Katolik Episkoposlar Kutsal Sinodu yeni Patriği seçmek için Lübnan Bzommar Manastırın‘da bir araya gelmiş ancak karar alamamıştı. Bu durumdan bir çıkış yolu bulmak, mutlak bir çözüme kavuşmak için Vatikan’a müracaat etmişlerdi.

Roma’da Ermeni Katolik Kilisesi’nin 21. Katolikos Patriğini seçmek üzere Ermeni Katolik Kilisesi Episkoposlar Kurulu toplantısı 20 Eylül 2021 Pazartesi saat 18:00’de Vatikan Doğu Kiliseleri Konseyi Başkanı Kardinal Leonardo Santri’nin katılımıyla başlamıştı.